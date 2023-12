Futsal, la Stilcasa Costruzioni Falconara saluta il 2023 con il sorriso

Terze in serie A con in tasca la qualificazione alle Finals Eight di Coppa Italia: l'anno solare delle citizens si è chiuso decisamente bene

FALCONARA MARITTIMA – Il 2023 della Stilcasa Costruzioni Falconara si è concluso con una bellissima notizia: la conquista delle Finals Eight di Coppa Italia. Grazie al successo per 9-2 ottenuto in Serie A femminile di Calcio a 5 contro la Lazio, le biancoblu hanno chiuso il girone d’andata al terzo posto della classifica con 23 punti. Di conseguenza, l’attuale piazzamento in campionato, garantisce alle citizens di saltare la prima fase di Coppa Italia.

I club collocati tra la quinta e l’ultima posizione della graduatoria infatti dovranno superare il turno eliminatorio in Coppa prima di accedere alle Finals Eight, a differenza delle prime quattro della classifica che hanno conquistato il pass grazie al loro piazzamento in campionato.

Oltre alla qualificazione ottenuta, la Stilcasa può ritenersi sicuramente soddisfatta di questa prima parte di stagione. Il bilancio è indubbiamente positivo al termine delle prime 11 gare di Serie A: 7 vittorie, 2 pareggi e 2 sole sconfitte sono un bottino di tutto rispetto per la terza forza della graduatoria. La squadra allenata da Giulia Domenichetti può vantare anche il terzo miglior attacco del torneo, al pari del Molfetta, con 39 reti all’attivo e la seconda miglior difesa, dietro solamente al Bitonto, con 18 gol incassati.

La società di Via Stadio si augura che l’ottimo cammino intrapreso fino a questo momento continui a regalare soddisfazioni anche nel 2024. Ora le citizens possono godersi qualche settimana di riposo, dovuta alla sosta natalizia, prima di tornare in campo. Il mercato invernale regalerà qualche colpo da mettere sotto l’albero?