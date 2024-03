Futsal, per Stilcasa Costruzioni Falconara nel bersaglio c’è il Pelletterie. Soldevilla: «Non sarà facile»

FALCONARA – Lo Stilcasa Costruzioni Falconara punta alla seconda vittoria di fila. Nel bersaglio, domenica 3 marzo (al Palasport di Scandicci alle 17), c’è il Pelletterie. Le ragazze di mister Giulia Domenichetti saranno infatti chiamate a confermare l’ottima prestazione di domenica scorsa in una trasferta, sulla carta, più agevole rispetto all’ultima di Montesilvano. Ad aspettarle a Firenze per la 18esima giornata, ci sarà infatti il fanalino di coda di questa Serie A di futsal femminile, che in 17 turni ha raccolto solo 5 punti.

Cinque, come gli appuntamenti che restano da giocare in questa regular season e che permetteranno alle citizens di continuare l’inseguimento al Tikitaka Futsal, secondo, a sole tre distanze. Per farlo, servirà la miglior versione di ogni giocatrice biancoblu. In altre parole, quella sfoggiata da molte nell’ultima sfida al Palabadiali contro il Lamezia. Soldevilla, con una doppietta, ne è stata l’esempio più in mostra. «L’importante era tornare alla vittoria dopo la sconfitta nell’ultima giornata di campionato, e riprendere le sensazioni positive davanti al nostro pubblico. Il Lamezia non era l’avversario più comodo che potevamo incontrare. In più, le settimane nelle quali si raduna la nazionale, non sono facili per noi visto le assenze di varie compagne. Il che non ci permette di preparare la gara al meglio», commenta la stessa Ana Soldevilla.

Sul prossimo turno a Firenze: «Il prossimo turno sarà una partita molto insidiosa. In termini di classifica potrebbe sembrare facile ma noi sappiamo che sarà tutto tranne questo. Il Pelleterie, dopo un importante pareggio contro il Molfetta fuori casa, vuole avvicinarsi alla salvezza. Per loro sarà importante giocare a casa, noi dovremo essere brave a non sottovalutarle. Sarà fondamentale continuare il nostro percorso di crescita che ci porterà al momento focale della stagione nella miglior condizione possibile. Tutto passa proprio da Firenze».

Una condizione che ha contraddistinto la stessa giocatrice di La Rioja, cittadina spagnola di cui è originaria, tramite buone prestazioni e sei centri in campionato fin qui: «Le sensazioni sono sempre migliori. L’inizio non è stato semplice ma la voglia di lavorare e di far bene di questo gruppo (ragazze, staff, società) ha reso tutto molto più facile. Poi ci sono loro, i nostri tifosi, che ti rendono tutto speciale e che hanno fatto del Pala Badiali il nostro fortino all’interno del quale nessuno è riuscito a vincere. Obiettivi? Arrivare alla Coppa Italia e ai play off Scudetto nelle migliori condizioni possibili per potersela giocare contro di tutti. Quello che posso garantire – conclude Soldevilla- è che ce la metteremo tutta per regalare ai nostri tifosi qualcosa all’altezza di quello che si meritano».