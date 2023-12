Futsal, Stilcasa Costruzioni Falconara in campo. Domenichetti: «Dobbiamo essere sempre determinate»

L'allenatrice delle falchette suona la carica in vista del match in programma domenica contro il Molfetta

FALCONARA MARITTIMA – Torna protagonista la Serie A femminile di Calcio a 5. Dopo il turno di riposo dovuto alle Nazionali, la Stilcasa Costruzioni Falconara si appresta a scendere di nuovo in campo. Le falchette se la vedranno nella tana del Molfetta, domenica 10 dicembre alle 17, per il decimo turno di campionato.

In Puglia le citizens, forti dei 20 punti che valgono il momentaneo terzo posto in classifica, cercano il successo contro il Molfetta, attualmente quarto con quattro punti in meno. Una gara importante per la Stilcasa, come sottolineato dalla propria allenatrice Giulia Domenichetti: «Dobbiamo essere sempre determinate per provare a vincere ogni partita. La nostra arma in più è sempre stata la voglia».

Prima della sosta le biancoblu hanno battuto 8-1 l’Atletico Foligno, un risultato che testimonia ulteriormente l’ottimo avvio di stagione compiuto dalla Stilcasa: «Indubbiamente la pausa è arrivata in un momento di slancio per noi, però l’obiettivo è quello di rimanere in alto in classifica. Mancano due incontri alla fine del girone d’andata, anche se adesso dobbiamo pensare solo al Molfetta».

Tra le giocatrici convocate dalla Nazionale Italiana, ben 4 militano nella società biancoblu: Boutimah, Praticò, Sestari e Ferrara. Una bella soddisfazione per la città falconarese, come sottolineato dalla stessa Domenichetti: «Si sono meritate la chiamata in Nazionale, sono sicura che torneranno più cariche di prima. Rappresentare il proprio Paese è sempre un’esperienza bellissima».