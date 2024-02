Futsal, sosta per le Nazionali poi per lo Stilcasa Falconara c’è un secondo posto da inseguire

Si ferma il futsal in rosa. Il Falconara deve sfruttare la pausa per riordinare le idee dopo la sconfitta di Montesilvano

ANCONA – Si ferma per un weekend la Serie A femminile di Futsal in vista della pausa Nazionali. In programma per l’Italia due sfide, contro Finlandia e Svezia, il 20 e il 21 febbraio. Giorni che saranno sicuramente necessari alle citizens di Giulia Domenichetti per ricaricare le pile dopo sedici giornate, ma soprattutto dopo il brutto stop, timbrato 3 a 1, al Palasport “Corrado Roma” di Montesilvano.

Al momento lo Stilcasa Costruzioni Falconara galleggia a 35 punti, in terza piazza, inseguendo il Bitonto capolista e il Tikitaka Planet rispettivamente a 43 e 38 punti. Sotto invece, sono affacciate proprio il GTM Montesilvano a quota 34, e il Molfetta a 32.

Una stagione nel complesso, fin qui, positiva. Il dato della miglior difesa (25 reti subite), rispecchia al meglio l’impronta e l’atteggiamento espresso dallo Stilcasa di capitan Ferrara. Solidità e concretezza. Mai in questa regular season, per quanto riguarda le vittorie che sono state 11, le ragazze biancoblu hanno raccolto per più di due volte la palla in fondo alla rete. Quando è successo, sono arrivate invece le sconfitte, solo tre, con il Bitonto, il Molfetta e il Montesilvano per l’appunto.

Si ripartirà il 25 febbraio per il 17° turno di questa regular season. L’obiettivo è chiaro e facilmente intuibile: tornare subito alla vittoria. A Falconara arriveranno le calabresi della Royal Lamezia, attualmente terzultime a quota 12. L’appuntamento è fissato alle 18 al Pala Badiali, da dove le citizens, quest’anno, non sono mai uscite sconfitte.