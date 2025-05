Futsal, shock in Serie A: patron Pizza annuncia il disimpegno dall’Italservice Pesaro

PESARO – Il mondo Italservice Pesaro è sotto shock: patron Lorenzo Pizza annuncia il suo disimpegno. Con un comunicato, o meglio una lettera del primo tifoso, il club svela una decisione dolorosissima.

Le parole di Pizza

Riportiamo integralmente: «Purtroppo devo ufficializzare la dismissione di tutti gli impegni economici dall’Italservice Pesaro Calcio a 5 e dal Loreto basket (Serie B Interregionale, ndr). Dopo 9 anni passati come main sponsor dell’allora presidenza Carlo Mercantini e Matteo Paci e altri 9 anni come presidente, è arrivato il momento di mettere uno stop. Ad ottobre organizzai con mia moglie Simona Marinelli (presidente, ndr) e Moreno Bordoni (vicepresidente, ndr) una conferenza stampa, in cui chiedevo, quasi pregavo un aiuto da parte di sponsor, imprese, aziende e istituzioni, Comune, Regione, amministratori, per continuare a far vivere l’Italservice Pesaro Calcio a 5 e il Loreto basket. Risultato? Mutismo totale, l’appello è caduto nell’indifferenza più completa, con grande delusione e dispiacere, perché rinunciare ad una passione non è mai facile».

Via qualche sassolino

«Ci siamo sentiti abbandonati anche dal Comune che forse ha preferito privilegiare altri sport e altre società: si adopera per basket, calcio, rugby. Noi abbiamo sempre fatto tutto con le nostre forze ed anche di più, spendendo quasi 100.000 euro per sistemare privatamente con risorse dell’Italservice Srl l’attuale PalaMegabox. Ecco, ho detto tutto!».

E ancora: «Il Loreto basket è stato purtroppo un fallimento totale, in una città che respira e brama non per il basket, ma per la Vuelle, solo per quella, bene o male che vada. Stop! Solo Vuelle! Il paradosso è che la mia famiglia in tre campionati del Loreto ha investito tanto quanto spenderebbe un consorziato della Victoria Libertas in 40 anni! Sono numeri che conosco bene essendo stato sia nel Consorzio che nel Cda della Vuelle!».

Tornando al futsal: «Il Calcio a 5, discretamente e seriamente, ha portato lustro, conoscenza e fama a Pesaro, a livello nazionale ed europeo. Eppure per ospitare la Champions League siamo dovuti emigrare a Rimini, al 105 Stadium, con aggravio di costi e spese importantissime, in quanto nella mia città, a Pesaro, non c’erano strutture libere!».

Ci sarà futuro?

«A questo punto io e mia moglie diciamo che possa bastare così: magari anche per la felicità di qualcuno che sicuramente non ha apprezzato fino in fondo la serietà e le difficoltà del duro e gravoso lavoro svolto! Ci fermiamo anche perché la mia attenzione e concentrazione (per anni distribuita tra lavoro e sport) deve rifocalizzarsi sull’Italservice Srl e soprattutto sulla nuova azienda di produzione e trasformazione. Cosa succederà adesso? Semplice, ci sono due società sane e con bilanci a posto, il cui futuro sarà il seguente: nel Loreto basket entrerà un nuovo presidente, una persona serissima e preparata e penso che con quella matricola parteciperanno al campionato di Serie D; nel Calcio a 5 non chiudiamo la matricola, per mantenere in piedi la gloriosa storia e gli otto titoli vinti! Vedremo il da farsi. Ultima riflessione: se da qui al 30 giugno, qualche imprenditore serio volesse subentrare a Lorenzo Pizza o Simona Marinelli per continuare l’avventura di tali squadre, noi cederemo tutti i diritti senza problemi. Altrimenti al 30 giugno la storia sarà scritta».