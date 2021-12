Futsal serie A, Sky Sport apre le porte a Italservice Pesaro contro Cormar Polistena

La tredicesima giornata di Serie A è alle porte. I campioni d'Italia in carica sfidano la matricola calabrese per continuare la rincorsa alla capolista Petrarca

PESARO – Sky Sport, lasciali entrare: Italservice Pesaro e Cormar Polistena sono pronte a darsi battaglia alla Emilia-Romagna Arena di Salsomaggiore Terme, in diretta televisiva.

Il noto emittente mondiale accoglie i campioni d’Italia in carica di futsal, pronti a incrociare la propria strada con la matricola Polistena. Il match si svolgerà domenica – 12 dicembre -, con fischio d’inizio fissato alle 18,15. Pesaro ci arriva forte di cinque successi consecutivi, l’ultimo in casa della capolista Petrarca. La vetta ora dista sei punti e i biancorossi non possono permettersi di fermarsi. I calabresi però vanno a caccia di ossigeno, utile per riemergere dalla zona retrocessione.

Il fenomeno argentino Pablo Taborda avverte: «Il Polistena sta collezionando risultati altalenanti, parliamo di una neopromossa che dobbiamo comunque rispettare. Se approcciamo la gara con la testa sbagliata rischiamo di perdere punti importanti. E non vogliamo che accada, siamo chiamati a vincere ancora una volta». Il numero 14 dell’Italservice non poteva essere più chiaro di così.

Non resta che attendere, sintonizzarsi su Sky Sport e godersi l’incontro valido per la tredicesima giornata di Serie A.