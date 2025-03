Futsal, Serie A: l’Italservice Pesaro ricarica le pile per costruire la sua salvezza

PESARO – Sono stati e sono giorni di grande dolore in casa Italservice Pesaro. L’improvvisa scomparsa del vicepresidente Giovanni Baldelli ha lasciato un vuoto enorme in tutto l’ambiente biancorosso. Nel frattempo, la squadra è tornata a lavorare in vista del prossimo impegno, previsto venerdì 14 marzo. La Serie A di futsal è in sosta per gli impegni della Nazionale Italiana ma l’Italservice deve approfittare di questo tempo a disposizione per lavorare e costruire le basi della sua salvezza.

L’ultimo saluto a Giovanni Baldelli

Giovedì 6 marzo, a Fano, presso la Parrocchia di Rosciano, il mondo Italservice ha salutato Giovanni Baldelli per l’ultima volta. Ed ecco il messaggio del club, pubblicato poco dopo i funerali: «È stata durissima, ma eravamo tutti insieme, compatti, uniti. Come ogni vera squadra nel momento della difficoltà. Ora scenderemo in campo anche per te Giovy. Per la tua passione, per i tuoi maglioncini colorati e per il tuo dialetto che tanto ci faceva sorridere e scherzare. Giocheremo e lotteremo nel tuo ricordo Giovy, sapendo che farai sempre e per sempre il tifo per noi!».

Arriverà la Came Treviso

La squadra di mister Davide Bargnesi ha già messo nel mirino la Came Treviso, prossima ospite al PalaMegabox di Pesaro. L’Italservice non può permettersi altri passi falsi, la classifica di regular season non è delle migliori e bisogna tornare a muoverla dopo cinque sconfitte consecutive. La Came, dal canto suo, insegue un pass per i playoff ma è comunque una rivale abbordabile per Pesaro.

La classifica di Serie A

Feldi Eboli 45, Napoli 44, Meta Catania 43, Ecocity Genzano 41, Roma 41, L84 38, Fortitudo Pomezia 35, Sandro Abate 31, Came Treviso 26, Active Network 24, Sporting Sala Consilina 22, Vinumitaly Petrarca 19, Pirossigeno Cosenza 17, Italservice Pesaro 16, Vitulano Drugstore Manfredonia 15, Benevento 9.