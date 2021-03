Futsal Serie B, rinviata per Covid la sfida tra Etabeta e Cus Ancona

ANCONA – Non scenderà in campo il Cus Ancona capolista di Serie B girone D di Francesco Battistini e Michele Ristè nel weekend. La sfida in programma sul campo dell’Etabeta per domani pomeriggio (sabato 27 marzo) non si disputerà a causa delle positività al Covid rinvenute all’interno della rosa fanese.

Questo il comunicato diramato dalla Divisione Calcio a 5: “Con riferimento alla emergenza sanitaria ed alle disposizioni finalizzate al contrasto della diffusione del Virus Covid-19, preso atto della comunicazione della Società A.S.D. ETA BETA pervenuta il 25 marzo, relativamente alla positività accertata di N. 3 giocatori formati componenti del gruppo squadra, si dispone il rinvio a data da destinarsi della gara del Campionato Nazionale di Serie B di seguito elencata”.

Considerando il rinvio già disposto per Montesicuro Trecolli – Recanati (si giocherà il 6 aprile), domani si giocheranno le partite valide per la 24°giornata Corinaldo-Cesena, Grottaccia-Cagli, Futsal ASKL-Ternana. Russi-Faventia, altro rinvio, sarà disputata il 20 aprile.