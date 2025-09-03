Futsal, Serie B: il totem Juninho giura amore al Cus Ancona

ANCONA – Quella tra Juninho e il Cus Ancona non è una storia d’amore come tutte le altre. Numero dieci, capitano, simbolo e ora collaboratore tecnico: uno dei giocatori più forti della storia del futsal marchigiano ha giurato fedeltà alla sua squadra del cuore. Ancora una volta.

La storia

Sono passati vent’anni da quando il Cus Ancona conobbe il delizioso piede mancino di Carlos Alberto Umile Junior, per tutti Juninho. Dopo aver conquistato la Serie A con la Giampaoli nel 2005, il funambolo sposò il progetto degli universitari fino al 2016. Talento, leadership e giocate prive di senso trascinarono il Cus Ancona in Serie B e alla vittoria della Coppa Italia. Una (prima) saga durata un decennio, costellata da centinaia di marcature, che si concluse con il passaggio di Juninho all’Ankon Nova Marmi. Seguiranno le annate al Tre Colli e l’esperienza da allenatore all’Aspio 2005.

Alla soglia dei 44 anni, nel 2020, e dopo l’annuncio riguardante il ritiro datato 2018, Juninho tirò fuori uno dei suoi colpi imprevedibili, riabbracciando il mondo Cus Ancona. Colori biancoverdi che ritroverà, per l’ennesima volta, a dicembre 2024, risultando fondamentale per la conquista della salvezza in B nella stagione terminata da poco.

Nuovo incarico

Juninho spalleggerà mister Battistini nel prossimo campionato di Serie B, una competizione in cui il Cus Ancona vorrà ricoprire un ruolo da protagonista. «Le sensazioni sono sempre positive, indipendentemente dal ruolo che uno ricopre – racconta -. Al Cus ho passato anni della mia vita, contribuito a scrivere un pezzo di storia e indossato la fascia da capitano. Spero di riuscire a trasferire questa esperienza a chi ora è in campo».

Sullo staff: «Con Battistini ho un gran rapporto, dentro e fuori dal campo. Ma anche con il preparatore Squartini e tutti gli altri ragazzi. Spero di contribuire a fare qualcosa di importante». E per quanto riguarda la squadra: «Vedo l’entusiasmo giusto, tanti ragazzi giovani uniti al blocco più esperto e navigato. Il mix ideale per puntare a fare qualcosa di importante lavorando con spirito di sacrificio. Da parte mia spero di dare un contributo importante, posso essere utile in questo nuovo ruolo: mi sono rimesso in gioco».

I campionati nazionali di Serie A2 e Serie B scatteranno sabato 11 ottobre. Non prima degli antipasti di Coppa della Divisione, previsti da sabato 13 settembre.