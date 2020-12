Futsal Serie B, incanta la Trecolli. Pari in rimonta per il Cus Ancona

ANCONA- Si è giocata ieri, seppur come ormai è negativa consuetudine, a ranghi ridotti l’undicesima giornata del girone D di Serie B 2020-2021. Nel girone delle marchigiane sono scese in campo anche le anconetane Montesicuro Trecolli e Cus Ancona.

I primi, in quello che poteva considerarsi a tutti gli effetti un autentico big match, si sono concessi il lusso di sbancare con un roboante 3-7 il campo del Recanati lanciando un chiaro segnale al campionato. Dopo il primo tempo concluso sullo 0-0, nella ripresa sono arrivate tutte le emozioni. A griffare il successo ospite sono stati Gomez (poker straordinario per lui), Giordano, Lombardi (su rigore) e Rocha. Inutili per i padroni di casa le reti di Piersimoni (2) e Zacheo. Risultato positivo, più per le modalità che per il parziale, anche per il Cus Ancona che tra le mura amiche ha impattato 3-3 con l’Etabeta. La nota più lieta va ricercata nella grande reazione dei dorici capaci sotto 0-3 (Lourencete, Giuliani ed Ettaj) di rimontare con Alessandro Benigni, Pallfreeman e Federico Benigni rischiando addirittura di vincere nel finale. A completare il palinsesto di ieri anche la sfida tra Futsal Ternana e Futsal ASKL terminata 3-0 per gli umbri (doppietta di De Michelis e Almadori).

Rinviate causa Covid Cagli-Grottaccia, Faventia-Russi e Futsal Cesena-Corinaldo. Si riprende, da calendario, il 6 gennaio. Spicca il derby tra Montesicuro Trecolli e Cus Ancona.