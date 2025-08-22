Futsal, Serie B: finalmente arrivano i colpi dell’Italservice Pesaro

PESARO – La prossima Serie B vedrà nove formazioni marchigiane pronte a battagliare, tra cui spicca l’Italservice Pesaro. I biancorossi rappresentano la regina delle Marche degli ultimi tempi in ambito maschile, avendo collezionato scudetti, Coppe Italia e Supercoppe Italiane ai massimi livelli. Dopo la richiesta di declassamento alla B, sono finalmente arrivati i primi colpi di mercato, condotti dal direttore sportivo Nicola Munzi.

Spicca Facundo Di Iorio

Tra i primi sei acquisti dell’Italservice, spicca Facundo Di Iorio, reduce dalla promozione in maglia Jesi dalla B alla Serie A2 pochi mesi fa. Classe 1992, di ruolo centrale, Di Iorio è di origini argentine ma ormai da anni veste le casacche delle più importanti realtà marchigiane che militano nei campionati nazionali. Oltre all’esperienza jesina, recentemente si è tolto soddisfazioni con il Potenza Picena.

I pali dell’Italservice verranno difesi da Alessandro Gennari e Christian Scognamiglio, per il primo si tratta di un ritorno dopo la lunga esperienza al Villa Ceccolini. Come è un ritorno quello di Alex Ugolini, giovane laterale che ha registrato una parentesi all’Eta Beta Fano nelle ultime stagioni. Innesto simile quello di Emiliano Baldarelli, laterale cresciuto nel vivaio e promosso in prima squadra. Più esperto e navigato Luca Mercolini, classe 1997, anche lui già passato per l’Italservice. È un laterale che ha giocato con Buldog Lucrezia e Castelfidardo in categorie importanti.

I primi impegni dell’Italservice stanno per arrivare e sono stati già svelati i calendari della Coppa della Divisione e del campionato.