Futsal Serie B, spicca il big match tra Cus Ancona e Futsal ASKL

ANCONA – Ci sono sfide particolari che possono mettere in palio molto di più dei tre punti. È il caso del big match di domani pomeriggio (ore 15), in Serie B girone D, tra Cus Ancona e Futsal ASKL. Al netto di tutti i recuperi da disputare (e non sono pochi causa Covid), gli anconetani guidano la classifica con 28 punti mentre gli ascolani – con diversi turni in meno – ne hanno fatti registrare fino ad ora 18. Il teatro dello scontro sarà il Palacus, a porte chiuse viste le disposizioni anti-Covid, con l’unico precedente stagionale che ha sorriso agli anconetani con il 2-7 di Ascoli Piceno un girone fa.

I dorici sono reduci da un filotto di risultati utili consecutivi culminati nel netto successo di Faventia, 0-5, maturato martedì sera. La Futsal ASKL, dopo aver incamerato lo scalpo prezioso del Recanati (6-2) nell’infrasettimanale hanno superato 5-1 il Russi. A livello individuale tra i padroni di casa i fari sono puntati sui gemelli Alessandro e Federico Benigni (ascolani di nascita e cresciuti proprio nel settore giovanile dei bianconeri) mentre in casa ospite c’è grande curiosità per il nuovo arrivo Maina, top player assoluto pronto a mettersi a disposizione di mister Sapinho.

Questo il quadro completo della giornata: Futsal Potenza Picena-Corinaldo, Etabeta-Grottaccia, Cus Ancona-Futsal ASKL, Recanati-Futsal Ternana, Faventia-Futsal Cesena, Montesicuro Trecolli – Russi.