Futsal, Serie A2 e B: ecco i calendari di campionato e Coppa della Divisione

ANCONA – Dopo i gironi, svelati i calendari di campionato e Coppa della Divisione. Le 13 formazioni marchigiane che militano nelle categorie nazionali, Serie A2 e Serie B, adesso conoscono i propri cammini.

È subito Jesi-Lucrezia in A2

Le neopromosse Jesi e Corinaldo, insieme alle confermate Buldog Lucrezia e Kappabi Potenza Picena, sono state inserite nel girone B di Serie A2. Si parte l’11 ottobre e la prima giornata di campionato offre immediatamente il derby tra Jesi e Buldog in terra leoncella. Trasferta per il Potenza Picena, impegnato a Perugia coi Grifoni. Discorso analogo per il Corinaldo, che farà visita al Modena Cavezzo. Il calendario completo.

Tanti derby in B

Inevitabili gli svariati derby previsti nel primo turno di Serie B: sono 9 le marchigiane nel girone D, composto da un totale di 12 società. Ecco gli incroci tra formazioni nostrane: Italservice Pesaro-Nuova Juventina, Cus Ancona-Gagliole e Fermana-Eta Beta Fano. Il Cus Macerata riceverà lo Spes Rieti, il Recanati farà visita al Cures, l’Audax Senigallia alla Leonessa. Tasto start l’11 ottobre, il calendario completo.

Coppa della Divisione

Si parte con un Turno Preliminare suddiviso in 51 abbinamenti (andata e ritorno) e 13 triangolari in Coppa della Divisione, competizione dedicata a tutte le società impegnate dalla Serie A alla Serie B. Le 64 qualificate accederanno ai trentaduesimi di finale, che disputeranno tramite gare secche in casa della squadra di categoria inferiore, nel caso di stessa categoria verrà preferita la società con maggiore anzianità federale. Sedicesimi, ottavi, quarti, semi e così via fino alla finale. Via il 13 settembre con abbinamenti e triangolari, salvo anticipi da definire.

Il Turno Preliminare di Coppa della Divisione delle marchigiane. Designati gli abbinamenti Gagliole-Jesi e Cus Macerata-Recanati. Poi i triangolari Eta Beta Fano, Italservice Pesaro e Buldog Lucrezia, ma anche quello composto da Cus Ancona, Audax Senigallia e Corinaldo. Infine, il triangolare Nuova Juventina, Fermana e Kappabi Potenza Picena. Il calendario completo.