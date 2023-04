Futsal Serie A, turno infrasettimanale: l’Italservice Pesaro ad Avellino

I biancorossi fanno visita alla Sandro Abate per rincorrere una difficilissima salvezza diretta. I campani vogliono migliorare la posizione in griglia playoff

PESARO – Ad Avellino per sperare, l’Italservice Pesaro non può più fallire. Turno infrasettimanale per i biancorossi, impegnati sul campo della Sandro Abate domani, martedì 25 aprile alle ore 19. Si gioca al PalaDelMauro di Avellino con diretta streaming visibile sulla piattaforma online futsaltv.it.

Quando mancano tre giornate al termine della regular season di Serie A, l’Italservice occupa la dodicesima posizione, con un vantaggio di 5 lunghezze sul Monastir, che ad oggi si giocherebbe la categoria proprio con i marchigiani allo spareggio. La zona salvezza dista 6 punti, con Pesaro che può fare la corsa su due squadre, Ciampino Aniene e Real San Giuseppe. È dura pensare alla rimonta ma conservare la dodicesima piazza è di vitale importanza in ottica playout. Tanto passa per Avellino, dove l’Italservice non può fallire.