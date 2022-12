Serie A, troppa Feldi Eboli: l’Italservice Pesaro perde anche in Campania

EBOLI – La Feldi Eboli è più forte, l’Italservice Pesaro deve arrendersi. Nonostante un ottimo avvio, che ha visto i biancorossi passare in vantaggio. Poi la rimonta campana che implica l’ennesima sconfitta stagionale per la squadra campione d’Italia in carica. Al PalaSele, in diretta Sky Sport, i locali passano 4-1.

LA GARA – Il piazzato di Fortini è subito un assist per De Oliveira che di prima intenzione spacca la porta. Il risultato di 1-0 dura poco, la Feldi pareggia con il rigore di Venancio. L’Italservice prova a rimettere il muso avanti ma Dal Cin si supera sull’ex Schiochet. Sponda opposta, Putano non può nulla sulla conclusione ravvicinata di Braga ed è sorpasso. Ancora un’azione da piazzato gela il parziale del primo tempo sul 3-1, è sempre Venancio a gonfiare la rete. Nella ripresa, mister Fulvio Colini inserisce subito il power play e sarà cosi per tutta la gara. Fino alla rete del 4-1 di Luizinho, che spegne i sogni di rimonta. Poco prima, il destro di De Oliveira si era stampato sull’incrocio dei pali.

L’Italservice ora è immischiata in zona retrocessione in regular season di Serie A, servirà un super 2023 per rimontare e provare a irrompere nei playoff.

TABELLINO FELDI EBOLI-ITALSERVICE PESARO 4-1 (3-1 p.t.)

FELDI EBOLI: Dal Cin, Venancio, Caponigro, Calderolli, Braga, Vavà, Guilhermao, Fantecele, Luizinho, Baroni, Restaino, Pasculli. All. Samperi.

ITALSERVICE PESARO: Lopez, Tonidandel, Fortini, De Oliveira, Schiochet, Ugolini, Kytola, Pires, Canal, Dalcin, Cianni, Putano. All. Colini.

RETI: 7’31” p.t. De Oliveira (I), 10’11” rig. Venancio (F), 12’38” Braga (F), 16’09” Venancio (F), 17’52” s.t. Luzinho (F).

ARBITRI: Zannola (Ostia Lido), Pozzobon (Treviso), Andolfo (Ercolano) CRONO: Genoni (Busto Arsizio).