Futsal, Serie A: la presidente Simona Marinelli suona la carica in casa Italservice Pesaro

PESARO – Simona Marinelli indica la via: l’Italservice Pesaro deve salvarsi. La presidente biancorossa suona la carica durante la sosta di Serie A. Nel frattempo, la squadra si allena con mister Paolo Del Grosso, promosso dalla società dopo le dimissioni, accolte, di Davide Bargnesi.

Ambiente unito e tifosi mai assenti

La presidente Marinelli, moglie di patron Lorenzo Pizza, è intervenuta per spronare l’ambiente: «Crediamo nella salvezza, vogliamo raggiungerla a ogni costo. Siamo la società più titolata in vita. C’è la ferma volontà di restare in Serie A: nel nostro DNA, nella passione dei nostri tifosi e in quella della nostra famiglia». A proposito dei tifosi: «Il pubblico è dalla nostra parte, sentiamo tutti i nostri sostenitori vicini. I giocatori sono stati applauditi dopo la sconfitta casalinga con il Consilina, non certo per la prestazione. Ma per incoraggiarli. Adesso, ogni giocatore deve guardarsi dentro e trovare le forze per uscire da questa situazione. La retrocessione non è un’opzione, come ha affermato capitan Tonidandel. Noi, la società, non molliamo. E non accettiamo che possa permettersi di farlo chi indossa la nostra maglia. Lo abbiamo ricordato alla squadra, nutriamo fiducia ma bisogna ripagarla».

Il rush finale

Sono cinque le giornate che mancano in regular season. La prima in ordine cronologico, dopo la sosta lunga, vedrà l’Italservice Pesaro fare visita al fanalino Benevento, domenica 27 aprile alle 20,30 in diretta Sky Sport. Vietato sbagliare, visto che i biancorossi devono quantomeno difendere l’attuale miglior piazzamento playout, escludendo l’opzione retrocessione diretta per giocarsi la salvezza con tutti i vantaggi del caso. Dietro però sono vicinissime: Cosenza e Manfredonia non molleranno facilmente.

La classifica di Serie A

Meta Catania 55, Feldi Eboli 54, Napoli 53, Roma 48, L84 Torino 45, Ecocity Genzano 42, Fortitudo Pomezia 39, Sandro Abate 36, Vinumitaly Petrarca 28, Sporting Sala Consilina 28, Active Network 27, Came Treviso 27, Italservice Pesaro 22, Pirossigeno Cosenza 21, Vitulano Drugstore Manfredonia 21, Benevento 12.