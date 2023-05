Futsal Serie A, playout: chi si salva tra Italservice Pesaro e Monastir?

È in arrivo la gara di ritorno, decisiva per il mantenimento della massima serie. C'è mister Davide Bargnesi a caricare l'ambiente biancorosso

PESARO – Manca sempre meno a Italservice Pesaro-360GG Monastir. Il playout di Serie A, gara di ritorno, è previsto sabato 27 maggio, alla Vitrifrigo Arena di Pesaro. Fischio d’inizio previsto alle ore 17.

Si riparte dal 4 a 3 con cui i ragazzi di mister Davide Bargnesi si sono imposti in Sardegna sabato scorso. Il regolamento del playout è il seguente: l’Italservice deve difendere quel gol di vantaggio per tutti i 40’ effettivi. In caso di sconfitta biancorossa con un gol di scarto al ritorno, si procederà con due tempi supplementari. Se il distacco resterà invariato al termine dei supplementari, Pesaro salva in virtù del miglior piazzamento ottenuto in regular season.

LE PAROLE DI MISTER BARGNESI – «Abbiamo vinto la gara di andata, ma si trattava solo del primo tempo di questo playout. Siamo concentrati sulla gara di ritorno, sul secondo tempo, ci stiamo preparando. Per quanto riguarda il mio debutto, è stato semplice perché i ragazzi hanno mostrato grande professionalità. Sabato il risultato sarà in bilico – prosegue -, mi aspetto una gara densa di situazioni tattiche che stiamo studiando in questi giorni. Colgo l’occasione per ringraziare i tifosi pesaresi che ci hanno seguito e sostenuto per tutta la stagione, invitandoli alla Vitrifrigo Arena per tifarci ancora una volta».

BIGLIETTI – Il botteghino della Vitrifrigo Arena sarà aperto due ore prima del fischio d’inizio della partita (dalle ore 15). I biglietti si possono già acquistare sul circuito LiveTicket. I prezzi: Intero 5€, Ridotto (dai 2 ai 18 anni) 2€, Neonati (da 0 a 2 anni) l’ingresso è gratuito. Su LiveTicket si possono acquistare esclusivamente i biglietti Interi.