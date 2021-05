Futsal, Serie A playoff: l’Italservice Pesaro ospita la Signor Prestito per gara 1

Al via il cammino che proclamerà la nuova squadra campione d'Italia di. Al Pala Pizza, va in scena il primo atto dei quarti di finale. Diretta televisiva su RaiSport

PESARO – Iniziano i playoff di Serie A di futsal per l’Italservice Pesaro. Domani – sabato 8 maggio – c’è gara1 dei quarti di finale e al Pala Nino Pizza arriva la Signor Prestito CMB Matera. Fischio d’inizio fissato alle 18 e match che verrà trasmesso in diretta televisiva su RaiSport.

I biancorossi ci arrivano da primi della classe, avendo dominato la regular season. I lucani in campionato sono arrivati ottavi ma per Humberto Honorio, vicecapitano dell’Italservice, è vietato sottovalutare l’incontro: «Dovremo dare tutto, giocando al massimo delle nostre potenzialità. Le squadre ai playoff si presentano mentalmente e fisicamente ricaricate, questi sono alcuni dei motivi in più per cui servirà ancora maggiore concentrazione. La Signor Prestito è una squadra matura ma che può vantare anche diversi giovani in rampa di lancio, ci sono tanti italiani che giocano da tempo a questi livelli e che vogliono mettersi in gioco sempre più. Non possiamo abbassare la guardia, non si può più sbagliare. Difficilmente potremmo riuscire a recuperare, anche se sulla carta siamo la squadra favorita».

Il sodalizio di patron Lorenzo Pizza è anche la squadra campione in carica avendo vinto l’ultimo scudetto (2019) mentre causa pandemia il titolo nel 2020 non è stato assegnato. «È difficile partire coi favori del pronostico – spiega Honorio – perché gli avversari ci affrontano ancora più concentrati, più chiusi e giocano contro di noi sperando nei nostri errori».

Tutto pronto per gara1. Gara2 fissata per mercoledì 12 maggio, in Basilicata, alle 16. Eventuale gara3 a Pesaro sabato 15.