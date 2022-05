Futsal Serie A, ecco i playoff: l’Italservice andrà a caccia del terzo tricolore consecutivo

I campioni d'Italia in carica attendono di scoprire se affronteranno il Ciampino Aniene o il Futsal Pescara. Vada come vada, lo spettacolo sarà garantito

PESARO – L’Italservice Pesaro si avvicina a disputare i quarti di finale scudetto. I biancorossi però attendono novità e conferme da parte della Divisione Calcio a 5.

Il primo appuntamento, quello con l’andata dei quarti, è fissato al momento per sabato 28 maggio lontano dalle Marche Attenzione, perché oggi – martedì 24 maggio -, la Divisione Calcio a 5 ha emanato un comunicato che offre la possibilità alle società di anticipare o posticipare di 24 ore la data dell’incontro. L’Italservice, che ha chiuso la regular al primo posto, dovrebbe giocare comunque sabato alle 20, contro il Ciampino Aniene (seguendo l’attuale classifica).

Gli asterischi però non mancano. La Serie A e l’Italservice sono in attesa del verdetto del secondo grado della Giustizia Sportiva inerente al controricorso presentato dalla Real San Giuseppe nei confronti della Syn-Bios Petrarca. Qualora dovesse essere accolto, i campani irromperebbero in zona playoff, escludendo il Ciampino e superando il Futsal Pescara. Pesaro quindi affronterebbe proprio gli abruzzesi, ottava forza della eventuale nuova classifica.

Il match di ritorno dei quarti di finale, da giocare in casa dell’Italservice, non si sa bene ancora dove verrà disputato. E’ ormai quasi certa l’indisponibilità del PalaFiera di Pesaro e quindi la società si sta adoperando per trovare la sede migliore per mercoledì 1 giugno (data ufficiale) oppure martedì 31 maggio o giovedì 2 giugno (date disponibili a eventuali variazioni).