Futsal Serie A, è pari e patta tra Italservice Pesaro e L84

I biancorossi passano con De Oliveira, poi è Josiko a rimettere tutto in equilibrio. Nel finale Putano si supera su Cuzzolino, grande ex

PESARO – Un primo tempo vivace, poi è battaglia: Italservice Pesaro e L84 si dividono la posta in palio. I biancorossi impattano 1-1 contro i piemontesi, continuando a muovere la classifica di Serie A di futsal, regular season.

Può sorridere mister Fulvio Colini, perché l’Italservice ha chiuso la gara in inferiorità numerica, per l’espulsione rimediata da De Oliveira a un minuto dalla sirena. E non sono mancate le proteste. La cronaca. E’ proprio il pivot De Oliveira a sbloccare l’incontro, confermandosi una sentenza. Il gol del vantaggio arriva esattamente a metà della prima frazione. La formazione piemontese, che vanta il grande ex Cuzzolino, regge l’urto e arriva all’intervallo sotto di una rete. Nella ripresa, è Josiko a pareggiare i conti. Poi tanti cartellini, il match si fa sempre più maschio fino all’espulsione di De Oliveira. La L84 cerca il blitz fino alla fine, ma un super Putano neutralizza il tentativo di Cuzzolino.

L’Italservice conquista un punto, resta lontana 8 punti dai playoff ed è costretta ancora a navigare nelle zone più calde.

ITALSERVICE PESARO-L84 1-1 (1-0 p.t.)

ITALSERVICE PESARO: Putano, Tonidandel, De Oliveira, Schiochet, Dalcin, Ugolini, Kytola, Pires, Della Costanza, Paappanen, Ruan, Cianni. All. Colini..

L84: Tondi, Cuzzolino, Josiko, Vidal, Pazetti, De Felice, Tuli, Lucas, Cerbone, Turmena, Raguso, Luberto. All. Paniccia.

RETI: 9’53” p.t. De Oliveira (P), 12’10” s.t. Josiko (L84).

NOTE: espulso al 18’50” del s.t. De Oliveira (P) per somma di ammonizioni.

ARBITRI: Cini (Perugia), Crocifoglio (Napoli) CRONO: Colombo (Modena).