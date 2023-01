Serie A, orgoglio Italservice: batte il Petrarca e si rilancia in chiave salvezza

PESARO – L’Italservice Pesaro rialza la testa prima del giro di boa. I biancorossi superano il Petrarca 2-1, aggiudicandosi lo scontro salvezza davanti al proprio pubblico. I campioni d’Italia in carica rialzano così la testa, quando è appena terminato il girone di andata.

Di De Oliveira e Alflen le reti decisive, che hanno ribaltato il momentaneo vantaggio ospite firmato Victor Mello. L’Italservice è fuggita così dalla zona retrocessione diretta, comandando ora quel gruppetto immischiato nella lotta playout. Le ambizioni dei biancorossi però devono essere diverse: i playoff distano 11 lunghezze e servirà un super girone di ritorno per agguantarli.

Il Napoli nel frattempo è campione d’inverno di Serie A, regular season, nonostante la sconfitta interna contro una meravigliosa L84 (2-5). La seconda forza del torneo, l’Olimpus Roma, non ne ha approfittato, cadendo in Veneto, a casa della Came Dosson (5-4).

Tabellino ITALSERVICE PESARO-PETRARCA 2-1 (1-1 p.t.)

ITALSERVICE PESARO: Putano, Tonidandel, De Oliveira, Schiochet, Dalcin, Ugolini, Kytola, Pires, Della Costanza, Ruan, Lopez, Cianni. All. Colini.

PETRARCA: Fiuza, F. Mello, Parrel, V. Mello, Oitomeia, Molaro, Guga, De Luca, Benlamrabet, Foglia, Bastini, Alves. All. Giampaolo.

RETI: 10’40” V. Mello (PET), 17’03” Ruan (PES), 11’52” s.t. De Oliveira (PES).

ARBITRI: Saggese (Rovereto), Cannizzaro (Ravenna) CRONO: Lunardi (Padova).