Futsal, Serie A: l’Italservice Pesaro torna a respirare, battuta la Came Treviso

PESARO – L’Italservice Pesaro torna a respirare e a vincere, dedicando il successo al compianto Giovanni Baldelli, storico vicepresidente venuto a mancare nei giorni scorsi. Battuta la Came Treviso 4-3 al PalaMegabox dopo cinque sconfitte consecutive. In attesa degli scontri diretti di oggi, sabato 15 marzo, i biancorossi migliorano la loro classifica di Serie A, regular season.

Il ricordo di Baldelli

I calciatori dell’Italservice Pesaro entrano in campo indossando una maglietta commemorativa ed esibendo uno striscione «Ciao Giovy». Atomic, la mascotte, poi deposita un mazzo di fiori in curva gialla, dove era solito sedersi Baldelli. Sentitissimo minuto di silenzio prima del fischio d’inizio e si può partire.

Il match

La Came Treviso approccia alla grande e passa dopo nemmeno un minuto con Suton. Comincia presto, però, il monologo Italservice. Reazione rabbiosa: i biancorossi ne infilano quattro in dieci minuti. Barichello ruba palla e pesca l’angolino per l’1-1, poi Taurisano spacca in due la retroguardia veneta e serve ancora Barichello che non sbaglia, doppietta e sorpasso. Il 3-1 è un missile di Saporana all’incrocio, il poker è un destro chirurgico di Ramon. Il tabellone segna 11’20″ ed è 4-1. La Came, travolta e ferita, inserisce il power play. Mossa azzeccata perché Japa Vieira e Del Gaudio mandano le squadre al riposo sul 4-3.

Il risultato non cambierà più fino alla sirena conclusiva. Ma quanta sofferenza. L’Italservice ha il merito di difendere forte ma il demerito di non chiudere la contesa. L’estremo difensore Manservigi ci mette qualche pezza, la Came continua ad attaccare in cinque ma resta in inferiorità numerica per il doppio giallo rimediato da Suton. Pesaro non ne approfitta, i minuti passano e i veneti tornano ad attaccare in power play. Il muro biancorosso regge, fino alla fine, e conquista tre punti pesantissimi in ottica salvezza.

Oggi impegnate le rivali

Fari puntati sulle gare odierne, con l’Italservice interessata ai risultati che emergeranno in Petrarca-Manfredonia e Cosenza-Feldi Eboli. Domani, il posticipo: Sala Consilina-Active Network. Per quanto riguarda gli anticipi, spicca il blitz della nuova capolista Napoli, corsara a Genzano 3-2. Doppio pareggio in Pomezia-Roma (2-2) e Sandro Abate-L84 Torino (3-3). I campioni d’Italia della Meta Catania non sbagliano a Benevento (2-5).

La momentanea classifica di Serie A

Napoli 47, Meta Catania 46, Feldi Eboli 45*, Roma 42, Ecocity Genzano 41, L84 Torino 39, Fortitudo Pomezia 36, Sandro Abate 32, Came Treviso 26, Active Network 24*, Sporting Sala Consilina 22*, Vinumitaly Petrarca 19*, Italservice Pesaro 19, Pirossigeno Cosenza 17*, Vitulano Drugstore Manfredonia 15*, Benevento 9. Ogni * = una gara in meno disputata.

Italservice Pesaro-Came Treviso 4-3 (4-3 p.t.)

ITALSERVICE PESARO: Ricordi, Frontino, Tonidandel, Gastaldo, Galliani, Badahi, Taurisano, Achilli, Barichello, Saponara, Ramon, Manservigi. All. Bargnesi.

CAME TREVISO: Walex, Del Gaudio, Suton, Musumeci, Japa Vieira, Fior, Di Guida, Sai, Perazzetta, Azzoni, Donin, Sacon. All. Rocha.

ARBITRI: Colombo (Modena), Plutino (Reggio Emilia); Crono: Cocco (Parma).

RETI: 0’59″ Suton, 2’35″ Barichello, 4’55″ Barichello, 6’17″ Saponara, 11’20″ Ramon, 18’44″ Japa Vieira, 19’40″ Del Gaudio.

NOTE: al 14’25” espulso Suton per somma di ammonizioni.