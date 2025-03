Futsal, Serie A: Italservice all’ultima chiamata. Tonidandel striglia tutti: «Cambiare atteggiamento»

PESARO – Il telefono salvezza squilla e l’Italservice Pesaro, questa volta, deve rispondere. I biancorossi tornano in azione dopo la sosta per ospitare la Came Treviso. Sfida casalinga prevista domani, venerdì 14 marzo, al PalaMegabox di Pesaro. Felipe Tonidandel e compagni scendono in campo alle ore 20,30.

È proprio il capitano dell’Italservice a strigliare tutti, senza giri di parole: «Scenderemo in campo per Giovanni Baldelli (vicepresidente tragicamente scomparso alcuni giorni fa, ndr), anzitutto, ma anche per ognuno di noi, per la società e per i tifosi. Vogliamo assolutamente salvarci, la parola retrocessione non deve nemmeno sfiorarci. Il nostro atteggiamento deve cambiare e salire di livello. Dobbiamo dare tutto, anche più di quello che possiamo. Dal primo all’ultimo giocatore, a partire da me che sono qui da tanto tempo fino agli ultimi arrivati. L’obiettivo è quello di mantenere la categoria, al di là di qualsiasi altra cosa. Ci sono ben nove partite da giocare, di cui cinque in casa nostra. Dobbiamo provare a vincerle tutte, a partire da venerdì. Poi penseremo anche a portare via qualche punto in trasferta, ma la testa adesso è proiettata sulla Came Treviso. Non possiamo sbagliare, non è ammesso, c’è da cambiare marcia e svoltare».

La situazione

L’Italservice è inguaiata in piena zona playout, a oggi lo disputerebbe in casa della Pirossigeno Cosenza, club che registra un punto in più rispetto ai biancorossi. La retrocessione diretta è altrettanto distante, i biancorossi hanno 16 punti ma la Vitulano Drugstore Manfredonia rincorre con 15. La salvezza diretta, invece, dista tre lunghezze e la prima formazione da raggiungere è la Vinumitaly Petrarca. La Came Treviso se la passa meglio, è a quota 26, e sogna qualche risultato di prestigio per poter tornare a lottare per un piazzamento playoff-scudetto. I veneti sono noni, a –5 dalla Sandro Abate di Avellino.

Il resto del turno: c’è Genzano-Napoli

Il piatto forte della 22° giornata di Serie A è Ecocity Genzano-Napoli, quarta contro seconda. La capolista Feldi Eboli muove verso Cosenza, con l’Italservice che spera in un regalo. Scontro diretto tra Petrarca e Manfredonia. I campioni d’Italia della Meta Catania, terzi, vanno a Benevento. Completano il programma: Fortitudo Pomezia-Roma, Sandro Abate-L84 e Sporting Sala Consilina-Active Network.

La classifica di Serie A

Feldi Eboli 45, Napoli 44, Meta Catania 43, Ecocity Genzano 41, Roma 41, L84 38, Fortitudo Pomezia 35, Sandro Abate 31, Came Treviso 26, Active Network 24, Sporting Sala Consilina 22, Vinumitaly Petrarca 19, Pirossigeno Cosenza 17, Italservice Pesaro 16, Vitulano Drugstore Manfredonia 15, Benevento 9.