Futsal Serie A, l’Italservice Pesaro può solo vincere con la Sandro Abate

I biancorossi ricevono la visita dei campani che occupano stabilmente la zona playoff. C'è una classifica da migliorare invece per i campioni d'Italia in carica

PESARO – Vincere, può solo fare questo l’Italservice Pesaro. I biancorossi domani – mercoledì 21 dicembre – ricevono la visita della Sandro Abate Avellino. Gara valida per il turno infrasettimanale della tredicesima giornata di regular season di Serie A. Fischio d’inizio previsto alle ore 20 al PalaFiera di Pesaro. La partita è visibile in diretta streaming sulla piattaforma online futsaltv.it.

La formazione di mister Fulvio Colini ha vinto la sua terza Supercoppa consecutiva dieci giorni fa, poi però sono arrivate immediatamente due sconfitte di fila in campionato. La classifica è diventata proibitiva. L’Italservice naviga in zona playout, con 12 punti in altrettante gare disputate. La Sandro Abate è stabilmente in zona playoff, al quinto posto, con 19 punti totalizzati sin qui. L’Italservice deve ambire alle prime otto posizioni ma al momento non può che guardarsi le spalle, considerato che la zona retrocessione diretta è distante appena una lunghezza. Bisogna vincere, a partire da domani.