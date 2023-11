Futsal serie A, Italservice Pesaro: in arrivo la difficile trasferta col Genzano

I pesaresi preparano la sfida alla seconda in classifica, in terra laziale, nel nono turno di Serie A di Calcio a 5

PESARO – Obiettivo tre punti per l’Italservice Pesaro. Lontano da casa i ragazzi di mister Fausto Scarpitti scendono in campo nel turno infrasettimanale contro l’Ecocity Genzano. L’appuntamento, valido per la nona giornata di campionato, è in programma martedì 21 novembre alle 20:30 (diretta su Futsaltv.it).

Dopo aver pareggiato 1-1 nell’ultima gara giocata contro lo Sporting Sala Consilina, i pesaresi vanno a caccia del bottino pieno contro il Genzano anche per migliorare la propria classifica. Al momento i biancorossi si ritrovano infatti nel cuore della graduatoria a quota 11 punti. Superare la seconda della classe, per giunta sul proprio campo, non sarà assolutamente semplice.

L’Italservice però punta ad un risultato importante, aggrappandosi allo stato di forma di Felipe Toninandel. Il capitano dei rossiniani, infatti, ha trovato la rete in tutte e tre le ultime partite giocate dalla sua squadra. Un fattore in più che i pesaresi proveranno a sfruttare per sconfiggere la corazzata laziale.