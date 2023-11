Futsal serie A, Italservice Pesaro: mirino sui tre punti nella trasferta in Calabria

PESARO – Obiettivo continuità per l’Italservice Pesaro. Dopo il successo casalingo in rimonta contro l’Olimpia Verona (2-1), i biancorossi se la vedranno sul campo del Pirossigeno Cosenza. L’appuntamento, valido per l’undicesima giornata di Serie A di calcio a 5, è in programma sabato 2 dicembre alle 18 (diretta su futsaltv.it).

Al momento i pesaresi si ritrovano immersi in classifica tra le quattro squadre a quota 15 punti, nella quinta posizione della graduatoria. La sfida al Cosenza, attualmente terz’ultimo con 9 punti, non è assolutamente da sottovalutare. La squadra di mister Fausto Scarpitti infatti vuole vincere nella complicata trasferta calabrese per mantenere il passo delle prime della classe.

I rossiniani si affidano in particolare allo stato di forma di Murilo Schiochet, fresco di doppietta nell’ultima gara giocata col Verona. I gol in Serie A sono 11 per ora, a testimonianza dell’ottimo avvio di stagione compiuto dal calciatore dell’Italservice. Riuscirà a regalare altre gioie anche contro il Pirossigeno Cosenza?