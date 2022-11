Serie A, l’Italservice su Sky contro Pistoia. Pizza: «Ora vinciamo»

PESARO – L’Italservice Pesaro se la vede con il Futsal Pistoia. La settima giornata di Serie A si gioca domenica 13 novembre, alla Sky Arena di Salsomaggiore Terme e davanti alle telecamere di Sky Sport. Fischio d’inizio previsto alle 20,45.

Dopo uno score di due sconfitte e due pareggi nelle ultime quattro, l’Italservice deve vincere. Il presidente Lorenzo Pizza suona la carica: «Sono molto fiducioso per la partita di domenica ma in generale per il prosieguo della stagione. Purtroppo abbiamo dovuto fare i conti con una lunghissima serie di infortuni, giocando tutte le partite con rotazioni minime ma ora stiamo ritrovando alcuni elementi. La squadra ha dimostrato grandi cose nelle varie difficoltà, pertanto non posso che essere soddisfatto dell’atteggiamento visto in campo. È arrivato il momento di strappare l’intera posta in palio. A partire dalla gara con il Pistoia, un club che non si deve assolutamente sottovalutare. Sono però convinto che abbiamo i mezzi per risalire la china e domenica faremo di tutto per vincere».