Futsal Serie A, l’Italservice Pesaro sbanca Avellino e consolida il primato in classifica

AVELLINO – L’Italservice Pesaro vince ancora e difende il primato in classifica di serie A di futsa. I biancorossi sbancano casa della Sandro Abate Avellino 4-2 grazie alle reti di De Luca, Cuzzolino e alla doppietta del cobra Borruto.

L’Italservice così difende il primato in classifica dagli assalti di Roma, Petrarca e Napoli, rispettivamente distanti ancora 4, 6 e 8 lunghezze. Quando mancano 4 giornate al termine della regular season, capitan Tonidandel e compagni continuano a guardare tutti dall’alto verso il basso. Merito di una prestazione perfetta e convincente come quella messa in campo in Campania, contro una delle formazioni più in forma del torneo.

Tabellino SANDRO ABATE-ITALSERVICE PESARO 2-4 (1-3 p.t.)

SANDRO ABATE: Perez, Ugherani, Abate, Dalcin, Danicic, Petrillo, De Luca, Santoro, Creaco, Richar, Bizjak, Pazetti, Rizzo, Guennounna. All. Scarpitti

ITALSERVICE PESARO: Espindola, Salas, Taborda, Cuzzolino, De Oliveira, Tiso, Melise, Tonidandel, Honorio, Borruto, Rossi, De Luca, Vesprini, Cianni. All. Colini

RETI: 3’20” p.t. De Luca (P), 5’30” Borruto (P), 15′ Borruto (P), 19′ Pazetti (SA), 8’10” s.t. Cuzzolino (P), 10′ Pazetti (SA)

ARBITRI: Perona (Biella), Di Guilmi (Vasto) CRONO: Minichini (Ercolano)