PESARO – L’Italservice Pesaro saluta una regular season, vinta, con la trasferta in Campania. I biancorossi sabato 21 maggio sono ospiti della Real San Giuseppe. Start della contesa fissato alle 18, al PalaCoscioni di Nocera Inferiore. La gara verrà trasmessa in diretta da futsaltv.it e Rossini Tv.

L’Italservice arriva a questo appuntamento forte del primo posto in serie A, non più in discussione, e può così iniziare ad entrare in modalità playoff. C’è un terzo tricolore da conquistare, dopo che in stagione i rossiniani si sono già presi Coppa Italia e Supercoppa. Prima però l’ostacolo San Giuseppe, formazione sempre ostica da superare.

Nel frattempo la Divisione Calcio a 5 ha modificato e comunicato di nuovo le date dei quarti di finale scudetto: Pesaro farà visita all’ottava classificata (ancora da decretare) sabato 28 maggio, per poi giocarsi la qualificazione nel ritorno casalingo mercoledì 1 giugno.