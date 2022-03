Futsal serie A, l’Italservice Pesaro si prende la vetta della classifica

Vittoria a Manfredonia, una grande prova di maturità per i pesaresi, che ora guidano la classifica del campionato

MANFREDONIA – Ruggisce l’Italservice Pesaro. Vince a Manfredonia e si porta al vertice della classifica di serie A. È la prima volta in questa stagione. Un punto in più della Syn Bios Petrarca, che cade sul campo della Todis Lido di Ostia, attesa martedì 8 marzo a Pesaro per il turno infrasettimanale, ore 20 al PalaFiera.

In Puglia l’Italservice, priva di Borruto squalificato, ha controllato la gara dall’inizio alla fine. Honorio ha sbloccato il risultato al 15′ del primo tempo, poi è arrivato il raddoppio di Salas al 5′ della ripresa. Canal ha sfiorato due volte la terza marcatura, mentre Espindola con un paio di interventi importanti sul portiere di movimento avversario ha negato la rimonta. Negli ultimissimi secondi, palla recuperata dal solito Honorio e tiro vincente per il definitivo 3 a 1. Una grande prova di maturità per i pesaresi, che ora guidano la classifica di serie A.

Tabellino MANFREDONIA-ITALSERVICE PESARO 1-3

MANFREDONIA: Moretti, Cutrignelli, Leandrinho, Crocco, Sacon, Soloperto, Lupinella, Pesante, Caputo, Raguso, Boutabouzi, Caruso, Baranauskas, Foglia. All. Monsignori.

ITALSERVICE PESARO: Espindola, Fortini, Canal, Taborda, Cuzzolino, Cianni, Paterniani, Oliva, Salas, Honorio, Mariani, De Oliveira, Bolo, De Luca. All. Colini

ARBITRI: Seminara (Tivoli), Micciulla (Roma 2). Crono: Pezzuto (Lecce)

RETI: 15’56” Honorio; 25’40” Salas, 28’54” Sacon, 39’46” Honorio