Futsal serie A, l’Italservice Pesaro a Pomezia per dare continuità

Torna la serie A New Energy per il 19° turno della regular season. Il Pesaro vola al Palalavinium per confermare i quattro risultati utili consecutivi

PESARO – Passata la sosta Nazionali, si torna in campo con la Serie A per il 19° turno della regular season. L’Italservice Pesaro sarà chiamato a confermare il buon periodo di forma, condito da due vittorie consecutive, in casa della Fortitudo Pomezia. L’appuntamento è fissato alle ore 16.00 al PalaLavinium di Pomezia con Tonidandel e compagni sicuramente vogliosi di ripartire da dove si erano fermati.

Oltre i 6 punti nelle due ultime sfide casalinghe, l’Italservice arrivava alla pausa anche dopo un ottimo pareggio a Torino con la L84 e il passaggio ai quarti di Coppa Italia dopo aver superato l’ostacolo Sandro Abate Avellino agli ottavi. «Ci attende la gara più difficile che potesse capitarci in questo momento – dice il direttore generale dell’Italservice, Nicola Munzi -. Giocheremo su un campo tradizionalmente difficile per tutti. Hanno cambiato allenatore poche settimane fa, hanno grande voglia di risalita».

L’Italservice Pesaro è attualmente sesta in classifica, in piena zona playoff anche grazie ad un importante mercato di gennaio. «Dobbiamo riprendere la scia fermata dalla sosta – sottolinea il D.g. Munzi -. Abbiamo entusiasmo e fiducia nei nostri mezzi, dopo un mercato invernale intenso, che ha modificato il nostro roster in maniera significativa. Abbiamo salutato alcuni calciatori che erano qui da tanti anni, come Canal e De Oliveira, oltre a Dener dopo metà stagione con noi, ne abbiamo accolti quattro nuovi che si sono inseriti subito bene come Mohabz, Juan Fran e Caruso, che hanno già giocato e fatto bene, nonché Barichello che deve ancora debuttare con la nostra maglia».