Futsal Serie A, Italservice Pesaro pari e rammarico: il San Giuseppe impatta nel finale

NOCERA INFERIORE – Una buona prestazione, un solo punto e tanto rammarico per l’Italservice Pesaro. I biancorossi impattano nel recupero disputato sul campo del Real San Giuseppe, i locali riacciuffano i campioni d’Italia in carica allo scadere ed è 2-2.

L’Italservice deve fare i conti con la solita, grande e infinita emergenza infortuni. L’avvio è da incubo, con i campani che partono fortissimo. Duarte sfiora due volte il vantaggio, Ercolessi invece non sbaglia e fa 1-0. Pesaro cresce e la ribalta in un minuto. Joao Miguel conquista e realizza il penalty dell’1-1. Tempo di ripartire che Ruan trova Kytola in area, il finlandese non sbaglia ed è 2-1.

Nella ripresa, l’Italservice è inevitabilmente stanca e si chiude in trincea. Sono comunque poche le occasioni concesse al Real San Giuseppe. A meno di due minuti dalla sirena, succede di tutto: De Oliveira parte in contropiede, serve Schiochet che da buona posizione è vittima del recupero miracoloso di Santos, successivamente il direttore di gara fischia un fallo piuttosto dubbio di De Oliveira. È il sesto per l’Italservice, è tiro libero per il Real. Patias calcia e Cianni, appena entrato, neutralizza. Il duo arbitrale però segnala un’infrazione del portiere e si ripete: Patias questa volta non fallisce e il match termina 2-2. Non c’è più tempo.

Il punticino porta Pesaro momentaneamente fuori dalla zona playout, ma le inseguitrici Pomezia e Petrarca contano una partita in meno disputata e distano rispettivamente uno e due punti. Testa subito a venerdì 17 marzo, per il terzo impegno in meno di una settimana: arriverà la Meta Catania al PalaFiera, start previsto alle ore 20,30.

REAL SAN GIUSEPPE-ITALSERVICE PESARO 2-2 (1-2 p.t.)

REAL SAN GIUSEPPE: Bellobuono, Dian Luka, Patias, Igor, Cesaroni, Ercolessi, Duarte, Galletto, Guerra, Santos, Imparato, Fusco. All. Scarpitti.

ITALSERVICE PESARO: Putano, Kytola, Fortini, De Oliveira, Schiochet, Ugolini, Pires, Frontino, Joao Miguel, Canal, Ruan, Cianni. All. Colini.

RETI: 7’52” p.t. Ercolessi (RSG), 16’31” rig. Joao Miguel (P), 17’36” Kytola (P), 18’37” t.l. Patias (RSG).

ARBITRI: Moro (Latina), Dimundo (Molfetta) CRONO: Andolfo (Ercolano).