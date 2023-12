Futsal serie A, per l’Italservice Pesaro niente colpaccio contro l’Olimpus Roma capolista

ROMA – La prima della classe si impone e mette in tasca i tre punti. L’Italservice Pesaro viaggia nella capitale con l’obiettivo di fare uno sgarro all’Olimpus Roma prima in classifica, ma i biancorossi devono arrendersi sul risultato di 5-1. I padroni di casa fanno la voce grossa e trionfano nella tredicesima giornata di Serie A di Calcio a 5. Nella tana della società laziale nessuna squadra ha ancora raccolto neanche un punto.

L’Olimpus indirizza l’incontro dalla propria parte già nella prima frazione di gioco. Dopo soli 4 minuti infatti Gabriel la slocca e, al 12′, i locali raddoppiano grazie al sigillo firmato Fortino. Negli istanti finali del primo tempo l’Italservice non impensierisce più di tanto la squadra avversaria che gestisce il doppio vantaggio con cui si va a riposo.

Rientrati dall’intervallo i rossiniani provano a rientrare in partita, ma ancora una volta sono i padroni di casa a trovare la via della rete. Al 6′ Biscossi cala il tris in favore dell’Olimpus Roma. I pesaresi si riversano in attacco e, complice la scelta del portiere di movimento, il solito Schiochet segna il gol del momentaneo 3-1. Negli ultimi minuti però arriva la doppietta di Dimas che chiude il discorso sul definitivo 5-1.

La squadra di mister Scarpitti resta a quota 18 punti in classifica, anche se l’Italservice aspetta la sentenza del giudice sportivo in merito alla sfida con il Mantova (Pesaro ha perso in campo ma ha fatto ricorso e potrebbe vincere a tavolino).

Tabellino OLIMPUS ROMA-ITALSERVICE PESARO 5-1 (2-0 p.t.)

OLIMPUS ROMA: Ducci, Tres, Gabriel, Fortino, Dimas, Caique Rodriguez, Isgrò, Achilli, Cutrupi, Marcelinho, Di Eugenio, Biscossi All. D’Orto

ITALSERVICE PESARO: Putano, Tonidandel, Canal, De Oliveira, Murilo, Luberto, Vavà, Pires, Ferreira, Miguelin, D’Ambrosio All. Scarpitti

RETI: 4’07” p.t. Gabriel (O), 12’38” Fortino (O), 5’49” s.t. Biscossi (O), 15’13” Murilo (I), 16’18” Dimas (O), 17’53” Dimas (O)