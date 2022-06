Serie A, l’Italservice Pesaro gioca a un altro sport: Napoli kappao in gara1 della semifinale scudetto

Non c'è storia nel primo round della serie, i biancorossi archiviano presto la pratica e ora avranno due match point in casa propria

AVERSA – Se l’Italservice Pesaro è bicampione d’Italia in carica c’è un motivo. Anzi, una carovana di motivi. I biancorossi spesso e volentieri giocano a un altro sport, e lo dimostrano per l’ennesima volta al PalaJacazzi di Aversa, in casa del Napoli Futsal in gara1 della serie della semifinale scudetto. Capitan Tonidandel e compagni passano 1-6 e ora godono di due match point da disputare davanti al proprio pubblico, al Pala Fiera di Pesaro.

L’Italservice archivia la pratica in Campania dopo appena 10 minuti. Una decina di minuti devastanti. Pesaro aggredisce forte, si mangia la partita e vola presto sul 5-0. Borruto sblocca il match, De Oliveira raddoppia, Taborda cala il tris, Salas il poker e Cuzzolino, che in mezzo a queste realizzazioni spacca anche la traversa da piazzato, firma il pokerissimo. Fernandinho accorcia sul 5-1 con cui si arriva all’intervallo. C’è spazio anche per un altro legno, che colpisce Taborda. Nella ripresa, ordinaria amministrazione. Giusto il palo di Fortino e l’incrocio di Coelho fanno tremare Espindola. Alla sirena è 6-1, segna ancora Borruto nel finale.

L’Italservice avrà la possibilità di chiudere la serie e volare in finale sabato 11 giugno, al PalaFiera, alle ore 20. Qualora il Napoli dovesse vincere, tutto rimandato a lunedì 13 giugno per gara3. Nell’altra semifinale, la Feldi Eboli ha battuto in casa l’Olimpus Roma 6-0.