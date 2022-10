Un gol di De Oliveira regala il primo successo stagionale ai campioni d'Italia in carica. Grande prova della matricola siciliana

PESARO – Succede di tutto a casa dell’Italservice Pesaro. I campioni d’Italia in carica superano il Città di Melilli 4-3, soffrendo tantissimo, complice una rosa totalmente rimaneggiata e la grande prova della matricola siciliana.

Il primo vantaggio dell’Italservice arriva al primo giro di orologio, con Murilo Schiochet. Il raddoppio è imminente e lo firma il finlandese Kytola. Sembra tutto facile, ma non è così. Il Melilli trova improvvisamente due reti prima dell’intervallo con Pizetta e Rizzo. Si arriva negli spogliatoi sul 2-2.

Rizzo gela il PalaFiera dopo 1′ di ripresa, trovando così il primo vantaggio ospite del pomeriggio. L’Italservice accusa il colpo e fatica a trovare la via del pareggio. È Canal, gettato in campo nonostante le condizioni fisiche non ottimali, a pescare il jolly durante il power play. La rete del 3-3 riaccende l’Italservice che poi con De Oliveira firma il definitivo 4-3 di giornata. Pesaro vince e conquista i primi tre punti della stagione.

ITALSERVICE PESARO-CITTÀ DI MELILLI 4-3 (2-2 p.t.)

ITALSERVICE PESARO: Cianni, Tonidandel, Kytola, De Oliveira, Schiochet, Ugolini, Arcidiacone, Pires, Canal, Dalcin, Lopez, Vesprini. All. Bargnesi.

CITTÀ DI MELILLI: Manservigi, Monaco, Diogo, Rizzo, Pizetta, Marino, Bocci, Tarantola, Gianino, Di Francesco, Spampinato, Spalletta. All. Batata.

RETI: 1′ p.t. Schiochet (P), 6’55” Kytola (P), 13′ Pizetta (M), 19’30” Rizzo (M), 1′ s.t. Rizzo (M), 8’20” Canal (P), 14′ De Oliveira (P).

ARBITRI: Iannuzzi (Roma 1), Bottini (Roma 1) CRONO: Cini (Perugia).