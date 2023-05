Futsal Serie A, Italservice Pesaro: De Oliveira e Murilo Schiochet confermati

PESARO – Julio De Oliveira e Murilo Schiochet restano all’Italservice Pesaro. Come da contratto. Ad annunciarlo è la stessa società biancorossa, attraverso un comunicato e le parole del direttore generale Nicola Munzi. Tutto ciò per allontanare le tante voci di mercato che circondavano due dei migliori giocatori rossiniani, ancora sotto contratto fino al 2024.

L’Italservice non ne vuole sapere di cederli, neanche davanti a importanti offerte: c’è un contratto da onorare fino alla fine. Come ricorda Munzi: «Stiamo lavorando per un’Italservice Pesaro competitiva, che possa dire ancora la sua nel prossimo campionato di Serie A. Vi svelo i primi indizi: considerata la situazione contrattuale, con scadenza 2024, posso assicurarvi che Julio De Oliveira e Murilo Schiochet resteranno in biancorosso. Ci sono state delle telefonate, dei richiami, per i nostri due giocatori, ma li abbiamo gentilmente rispediti al mittente».