Futsal Serie A, l’Italservice Pesaro nella tana della capolista Napoli

PESARO – La Serie A, le telecamere di Sky Sport, i campioni d’Italia in carica dell’Italservice Pesaro e la corazzata Napoli, attuale capolista. Vogliamo chiedere di più? Difficile osarlo, ma soprattutto ottenerlo. Domenica 5 febbraio c’è la sfida tra campani e biancorossi, al PalaJacazzi di Aversa (CE). Kickoff previsto alle ore 20,45.

La diciannovesima giornata di regular season vede incrociarsi il Napoli, la dominatrice del campionato, e chi, l’Italservice, ha vinto tutto e più volte negli ultimi anni. Pesaro vuole proseguire la rimonta verso la zona playoff, dopo una prima parte di stagione costellata da infortuni. L’ostacolo partenopeo però è grande, grandissimo. I biancoazzurri si sono rinforzati con tanti ex Italservice in estate e nell’ultima sessione di mercato, puntando senza nascondersi a scacciare via l’egemonia pesarese. Honorio, Salas, Borruto e De Luca sono gli ex dell’incontro.

L’Italservice non potrà rispondere schierando De Oliveira, squalificato. Sommiamoci poi ciò che ci anticipa capitan Tonidandel: «Sarà una partita durissima, conosciamo la qualità della rosa campana. Noi abbiamo più di metà squadra acciaccata o infortunata. Andremo lì per combattere, anche con i ragazzi più giovani. Vedremo cosa ne verrà fuori».

Ne verrà fuori uno spettacolo, a prescindere dal risultato. Noi ci mettiamo comodi, nel frattempo, pronti a gustarci il massimo livello di calcio a cinque tricolore.