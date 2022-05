Futsal Serie A, l’Italservice Pesaro si giocherà l’accesso alla semifinale scudetto al PalaBadiali di Falconara

PESARO – Italservice Pesaro e Città di Falconara sempre più in simbiosi. Le assolute dominatrici del futsal tricolore maschile e femminile uniscono le loro forze in un momento di piccola difficoltà logistica. Il club biancorosso, pronto a giocare il ritorno dei quarti di finale scudetto contro il Ciampino Aniene, non ha potuto contare sulla disponibilità del PalaFiera di Pesaro, ma avrà l’opportunità di calcare il parquet falconarese del PalaBadiali, casa delle citizens.

L’appuntamento è fissato mercoledì 1 giugno alle ore 20, con l’Italservice chiamata a difendere il vantaggio strappato a Ciampino nello scorso weekend. Il match di andata è terminato 6-1, le semifinali scudetto sono a un passo ma bisogna completare la missione senza particolari affanni.

I biglietti

Il costo è di 8€, ingresso omaggio per tutti gli under 14 e tesserati Italservice. I biglietti potranno essere acquistati domani al PalaFiera di Pesaro (dalle 16 alle 20) e mercoledì al PalaBadiali dalle 17,30 in poi. I ticket possono essere prenotati, entro le ore 13 di mercoledì 1 giugno inviando un messaggio scritto WhatsApp al numero 342.6544094.

Il pullman

L’Italservice ha deciso di mettere a disposizione un pullman per i tifosi. Appuntamento alle 18.15 al PalaFiera, il pullman sarà gratuito per tutti gli abbonati (portare l’abbonamento) e avrà il prezzo simbolico di 5 euro per tutti gli altri tifosi che vorranno approfittarne. Fondamentale è la prenotazione del posto in pullman, inviando un messaggio scritto WhatsApp al numero 342.6544094 entro le ore 20 di oggi, scrivendo nel messaggio nome e cognome degli aderenti, e specificando se abbonati o meno. Il pullman verrà confermato solo al raggiungimento di almeno 30 adesioni.