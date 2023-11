Futsal, serie A femminile: prova del nove in arrivo per la Stilcasa Costruzioni Falconara

FALCONARA MARITTIMA – Il falco vuole continuare a volare. Dopo tre successi consecutivi, la Stilcasa Costruzioni Falconara è attesa alla prova del nove in casa della VIP. Domenica 19 novembre, con fischio d’inizio alle 19:30, le biancoblu scendono in campo per l’ottava giornata di Serie A femminile (diretta su Futsaltv.it).

Messe in archivio le vittorie contro Montesilvano, Royal Lamezia e Pelletterie, ora la squadra guidata da Giulia Domenichetti è chiamata alla difficile trasferta a San Martino di Lupari (provincia di Padova). Le falchette, al momento terze in classifica insieme al Molfetta con 16 punti, affrontano una VIP sesta a quota 12. Uno scontro ad alta quota in cui ci sono in palio punti importanti.

Il recente successo per 3-1 sul Pelletterie ha dato ulteriore slancio alla Stilcasa, protagonista di un avvio di stagione decisamente positivo. Il club di Via Stadio però non vuole di certo fermarsi qui, e domenica andrà a casa della VIP puntando a conquistare altri tre punti.