Futsal Serie A femminile, Ferrara della Stilcasa Costruzioni Falconara: «Vogliamo restare tra le prime quattro»

FALCONARA MARITTIMA – Obiettivo Final Eight per la Stilcasa Costruzioni Falconara. Nella Serie A femminile manca un solo turno, l’undicesimo, per concludere il girone d’andata, al termine del quale le prime quattro in classifica saranno qualificate automaticamente alla fase successiva di Coppa Italia. Le squadre tra la quinta e la dodicesima posizione giocheranno invece lo spareggio. Chi vincerà prenderà parte alla Final Eight, insieme alle prime quattro della classe, e avrà la possibilità di vincere la competizione.

Ecco perché la sfida in programma domenica 17 dicembre alle 16 contro la Lazio assume un valore ancora più importante per le falchette. Come sottolineato dal capitano delle citizens Erika Ferrara infatti: «Vogliamo restare tra le prime quattro della classifica, abbiamo fatto un lavoro enorme fino a questo momento e non vogliamo buttare via tutto proprio adesso».

Il successo garantirebbe alla Stilcasa, attualmente terza con 20 punti in graduatoria, di strappare il pass per la Final Eight. La sfida alla compagine laziale però, sotto di quattro punti rispetto alle falchette, non sarà affatto semplice: «La Lazio è un avversario ostico, ci aspetta una partita dura, ma abbiamo un solo obiettivo in testa: vincere. Giochiamo in casa, al PalaBadiali, perciò vogliamo regalare i tre punti ai nostri tifosi».

La calciatrice biancoblu ha trovato la rete nell’ultimo turno di campionato, anche se a Molfetta è arrivato il kappao per 4-1 ai danni delle citizens. Ferrara però resta fiduciosa: «Abbiamo creato tanto però purtroppo non siamo riuscite a colpire come volevamo. Nonostante la sconfitta sono estremamente soddisfatta del percorso intrapreso finora, stiamo facendo un ottimo campionato e dobbiamo continuare così».