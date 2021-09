Svelato il calendario dell’Italservice Pesaro: è subito big match col Napoli

ROMA – Italservice Pesaro, che partenza. Quest’oggi è stato svelato il calendario della Serie A 2021-2022, presso il Salone d’Onore del CONI di Roma durante l’evento “Play, la stagione del futsal” organizzato dalla Divisione Calcio a 5.

I biancorossi – campioni d’Italia in carica – incroceranno la propria strada con la neopromossa Napoli, che tanto neopromossa non è. I partenopei hanno dominato in lungo e in largo il girone di Serie A2 nella passata stagione, alzando al cielo anche la Coppa Italia e vantano giocatori del calibro di Foglia, Fortino, Coelho e Fernandinho. E tanti altri.

Il match è previsto per venerdì 8 ottobre (vista la conferma del venerdì come giorno di gara delle partite casalinghe dell’Italservice, quest’anno alle ore 20). Ma attenzione alla affascinante variabile Sky Sport, che quest’anno più che variabile diventerà una splendida costante per tutto il movimento del futsal tricolore. Il noto emittente trasmetterà in diretta, si vocifera di domenica pomeriggio, una delle gare di ogni giornata. E come se non bastasse, queste gare prescelte si svolgeranno presso la Sky Arena, location allestita e situata a Salsomaggiore Terme (Emilia Romagna).

Sarà Italservice-Napoli la prima storica gara alla Sky Arena? Presto per saperlo. Di certo, c’è un cammino subito ricco di ostacoli per i biancorossi: visita al Matera nel turno infrasettimanale del 12 ottobre, dove è arrivata l’ultima sconfitta prima dello scudetto, poi a Pesaro ecco la Meta Catania, medaglia d’argento lo scorso anno, quattro giorni dopo.

Via via, tutte le altre. Si preannuncia una Serie A stellare, nel frattempo la Divisione Calcio a 5 ha pubblicato l’intero calendario sul sito www.divisionecalcioa5.it.