Futsal Serie A, big match al PalaFiera: l’Italservice accoglie l’Olimpus Roma

PESARO – L’Italservice Pesaro è chiamata a vincere. I biancorossi domani – venerdì 21 aprile – ospitano l’Olimpus Roma, terza forza del torneo. Fischio d’inizio alle 20.30, al PalaFiera, con diretta streaming visibile su futsaltv.it.

Quando mancano quattro giornale al termine della regular season di Serie A, l’Italservice (30 punti) ad oggi giocherebbe il playout con il Monastir (26). La zona salvezza diretta dista quattro lunghezze, con Pesaro che può fare la corsa sul Real San Giuseppe e sul Ciampino Aniene, entrambe a quota 34.

È un big match quello contro i capitolini e il remake della finalissima di Supercoppa giocata a dicembre e vinta dai biancorossi. Il presidente dell’Italservice, Lorenzo Pizza, carica l’ambiente: «Siamo dentro la volata finale e c’è una salvezza da conquistare. Abbiamo le carte in regola per conquistarla, nonostante sia stata una stagione tosta, per via dei tanti infortuni che hanno colpito il nostro organico. Salvarsi è importante, ma per sdrammatizzare penso che non dobbiamo farne una malattia. Siamo consapevoli dei nostri mezzi e faremo di tutto per restare in Serie A».