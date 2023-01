PESARO – Italservice Pesaro-Pescara è un classico, il grande classico del futsal tricolore. Due delle formazioni più vincenti nella storia di questo sport si ritrovano una di fronte all’altra. Si gioca venerdì 13 gennaio, al PalaFiera di Pesaro, gara valida per la prima giornata del girone di ritorno di Serie A, regular season. Inizio della contesa previsto alle ore 20.30, con diretta streaming visibile sulla piattaforma online futsaltv.it.

L’Italservice arriva a questo appuntamento dopo il successo, fondamentale, conquistato contro il Petrarca. Sempre in casa, sempre davanti al popolo biancorosso. C’è però una classifica ancora da migliorare, assolutamente. L’Italservice occupa l’undicesimo posto, a 15 punti in tandem con il Ciampino, ritrovandosi così nella bagarre playout. L’ottavo gradino, il primo che consentirà di accedere ai playoff, dista undici lunghezze. Pesaro scoprirà presto che tipo di campionato dovrà andare a concludere: o lotterà per salvarsi oppure proverà fino alla fine ad accedere agli spareggi scudetto.

Tanto, non tutto, passa per la sfida con il Pescara di venerdì. Un grande classico, imperdibile.