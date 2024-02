Futsal: serata “no” per l’Italservice. Ad Avellino finisce 5 a 1 per la Sandro Abate

Il 21esimo appuntamento della Serie A è amaro per i ragazzi di Scarpitti. Al Pala Del Mauro va tutto storto al Pesaro che deve arrendersi per la seconda volta nel giro di quattro giorni

AVELLINO – Troppa Sandro Abate per un’Italservice più che sfortunata. Tre legni colpiti, due da Barichello, uno da Murilo non aiutano un Pesaro che alla sirena deve arrendersi a un Avellino cinico e concreto. Si tratta del terzo impegno nel giro di sette giorni per la formazione di Scarpitti che, dopo due prestazioni di altissimo livello con Meta Catania e Olimpus Roma, sbatte contro una serata “no” a tutti gli effetti.

Primi minuti bloccati conditi da tanto ritmo e tanta attenzione difensiva. Difficile aspettarsi altro da una sfida, a tutti gli effetti, playoff. Bravo il Pesaro nel contenere la Sandro Abate e ripartire. Nella prima frazione è forse la stessa formazione di Scarpitti ad avere le occasioni più importanti per passare avanti. Anzi, senza forse. Dopo 8’ minuti sono già tre le palle gol nitide. Prima Barichello e Belloni, poi la traversa di Schiochet, non riescono a sbloccare il risultato. Sfida a distanza anche tra i due portieri. Da manuale la parata di Parisi su Vavà, non da meno quella di Putano su Ugherani. A 7’43’’ dal duplice fischio ancora legno per l’Italservice, questa volta clamoroso, di Barichello che spacca l’incrocio. La Sandro Abate reagisce con Gui dopo poco più di 60 secondi. Fortissimo il destro su punizione che sbatte sul palo. Seppur un’ottima Italservice che meriterebbe qualcosa in più, è la Sandro Abate a trovare il vantaggio, quasi a sorpresa. A 2’10’’ dal riposo, è Arillo a portare avanti gli irpini. Bravo a girarsi e a calciare di punta sul primo palo battendo Putano.

La ripresa inizia nel peggiore dei modi per il Pesaro. Bastano 90 secondi alla formazione di Basile per trovare il raddoppio con Avellino, 180 per il triplo vantaggio con Gui. A 17’ dal termine il tabellone del Pala Del Mauro segna il risultato di 3 a 0. I biancorossi provano a reagire ma la fortuna non sembra essere di passaggio. Punizione, Barichello, traversa. Deja Vu. La carta del power-play non paga. Cinico Galletto, preciso Arillo, sfruttano l’assenza di Putano tra i pali e portano la Sandro Abate sul 5 a 0. Inutile nel finale il timbro del solito Murilo Schiochet che lima solo il punteggio. Alla sirena finisce 5 a 1 in favore della Sandro Abate Avellino. Archiviato il kappao, l’Italservice deve spostare ora l’attenzione al prossimo impegno. Martedì è il giorno cerchiato in rosso nel calendario pesarese. L’occasione per rialzarsi subito, al PalaMegabox, porta il nome di Futsal Ciampino.

SANDRO ABATE-ITALSERVICE PESARO 5-1 (1-0 p.t.)

SANDRO ABATE: Parisi, Avellino, Arillo, Wilde, Ugherani, Galletto, Vitiello, Etzi, Gui, Abate, Di Luccio, Hozjan. All. Basile

ITALSERVICE PESARO: Tonidandel, Putano, Ferreira, Schiochet, Barichello, Luberto, Petrucci, Caruso, Vavà, Belloni, Juan Fran, D’Ambrosio. All. Scarpitti

MARCATORI: 17’47” p.t. Arillo (S), 1’25” s.t. Avellino (S), 2’57” Gui (S), 7’36” Galletto (S), 9’07” Arillo (S)

AMMONITI: Avellino (S), Andrè (I), Caruso (I), Hozjan (S), Gui (S)

ARBITRI: Andrea Saggese (Rovereto), Fabio Maria Malandra (Avezzano) CRONO: Emilio Romano (Nola)