Futsal, scalda i motori lo Stilcasa Costruzioni Falconara. Ultimo impegno di regular season contro la Yougo Lazio

Si chiude domenica 28 aprile la regular season di questa Serie A. Con le gare tutte in contemporanea, il Falconara sogna di posizionarsi secondo in vista dei prossimi playoff

FALCONARA – Scalda i motori lo Stilcasa Costruzioni Falconara. Nel mirino c’è l’ultima gara di questa regular season, la 22esima per essere precisi, in casa della Yougo Lazio. Al Palagems di Roma, infatti, le citizens si contenderanno gli ultimi tre punti di questa Serie A prima dei Playoff. Oltre la vittoria, obiettivo primario con uno sguardo ovviamente rivolto alla gara tra Tikitaka e Bitonto per quanto riguarda la possibilità di chiudere nella seconda casella, il Falconara vuole e deve reagire dopo il k.o. subito nei quarti di finale di Coppa Italia contro la Kick Off.

Una ferita ancora aperta, è vero, ma che può essere subito rimarginata con una buona prestazione nella Capitale e magari sfruttando anche un inciampo del Tikitaka distante, al momento, una sola lunghezza. All’andata, al Palabadiali, fu una vera e propria festa citizens con nove reti fatte e solo due subite. Con un autogol a favore, si iscrissero a referto: Boutimah, Elpidio, Soldevilla, Kubaszek, Isa Pereira, Sestari e per due volte Ferrara.

Come ci arriva il Falconara? Levata l’ultima sconfitta in Coppa, in campionato le citizens arrivano da cinque vittorie consecutive condite da ventisei gol messi a segno e solo tre incassati. Una macchina. Al contrario, la Yougo Lazio, arriva da solo quattro punti conquistati nelle ultime cinque sfide: una vittoria, un pareggio e tre sconfitte di fila. L’ultima, contro proprio la Kick Off. L’appuntamento è fissato dunque a domenica, 28 aprile, alle 16.00. La partita sarà visibile in diretta su Futsal Tv.