Sabato amaro per l’Italservice Pesaro. Al Pala Neolu vince il Mantova

Brutto stop del Pesaro al 27esimo turno di questa Serie A. New Energy che comunque rimane in zona playoff. Bene il Mantova che adesso crede alla salvezza

MANTOVA – Si ferma il Pala Neolu il buon periodo del Pesaro che esce pesantemente sconfitto in casa del Saviatesta Mantova. Uno stop che, da una parte fa rimanere la formazione rossiniana a 42 punti in ottava posizione, dall’altra permette dei punti salvezza fondamentali ai lombardi che ora agganciano il Ciampino in zona playout.

Pronti via, ed è il Mantova a premere sull’acceleratore fin dai primi istanti. Il Pesaro prova a difendersi ma la pressione offensiva lombarda è incessante. Il tutto paga al 7’ con la rete del vantaggio di Baroni. L’Italservice risponde con Barichello, bravo nell’impattare nel migliore di modi e portare il risultato sull’ 1 a 1. La gioia è breve. Il Mantova, infatti, colpisce in maniera consecutiva per due volte con Cabeca, portandosi sul 3 a 1. La rete di Tonidandel al 18’ accorcia lo svantaggio, la tripletta di Cabeca al 19’, lo riallunga. La ripresa segue di pari passo l’andamento della prima frazione. Dopo 10 minuti, è Vavà a dare una speranza al Pesaro che viene però spenta ancora da Cabeca (poker personale per lui). La doppietta di Jesulito, unita alla rete di Salas, rende inutile il centro di Caruso a 2’ dalla fine. Al triplice fischio, a festeggiare è il roster di mister Milella che vince per 8 a 4.

SAVIATESTA MANTOVA-ITALSERVICE PESARO 8-4 (4-2 p.t.)

SAVIATESTA MANTOVA: Ricordi, Donadoni, Jesulito, Mascherona, Cabeça, Baroni, Misael, Salas, Bernini, Laou, Donin, Ninz. All. Milella

ITALSERVICE PESARO: Putano, Tonidandel, Vavà, Belloni, Juan Fran, Andrè, Caruso, Frontino, D’Ambrosio, Barichello, Mariani, Luberto. All. Scarpitti

MARCATORI: 6’42” p.t. Baroni (M), 8’38” Barichello (I), 8’52” Cabeca (M), 10′ Cabeca (M), 17’36” Tonidandel (I), 18’55” Cabeca (M), 9’15” s.t. Vavà (I), 9’26” Cabeca (M), 11’35” Jesulito (M), 13’29” Jesulito (M), 16’35” Salas (M), 18′ Caruso (I)

AMMONITI: Jesulito (M), Belloni (I), Tonidandel (I)

ARBITRI: Alex Iannuzzi (Roma 1), Michele Desogus (Cagliari) CRONO: Davide De Ninno (Varese)