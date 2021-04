Futsal, per la promozione in Serie A2 alla Cus Ancona adesso bastano tre punti

ANCONA – La missione è “quasi” compiuta in casa Cus Ancona, capolista indiscussa della Serie B girone D di futsal. Quello che fino a qualche tempo fa poteva essere considerato solo un sogno per la truppa biancoverde adesso si sta tramutando in un’esaltante realtà che attende solo il suo coronamento. Dopo la vittoria ai danni della Trecolli Montesicuro, il vantaggio maturato dagli “universitari” ai danni della Futsal ASKL inseguitrice (al netto dei recuperi) fa sì che con tre punti nelle rimanenti sfide con Etabeta e Russi si possa festeggiare la promozione in Serie A2 indipendentemente da ciò che faranno gli ascolani.

Michele Ristè, uno dei tecnici insieme a Francesco Battistini, sente vicino il traguardo ma cerca di rimanere comunque con i piedi per terra: «La squadra sta mostrando grande attenzione e la partita disputata contro la Trecolli è stata ottima. Bisogna continuare ad essere umili, ci restano ancora due finali e la concentrazione deve essere massimale fino alla fine». Vittoriosa e capolista anche l’Under19 del Cus Ancona che, nel finesettimana, si è imposta 9-1 contro i paricategoria del Pietralacroce.

Quanto agli inseguitori della Futsal ASKL, che sarebbero dovuti scendere in campo stasera contro il Corinaldo in trasferta, il match sarà recuperato a seguito di accordi il 19 aprile alle 19.30.