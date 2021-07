Primo colpo dell’Italservice Pesaro: arriva il portiere brasiliano Carlos Espindola

PESARO – Parte col botto il mercato dell’Italservice Pesaro. Alla corte di mister Fulvio Colini, arriva Carlos Espindola, estremo difensore brasiliano classe 1993 che nella prossima stagione affiancherà Michele Miarelli e il giovane talento Tommaso Vesprini, formando così un pacchetto portieri stellare.

Il nuovo portiere dell’Italservice ha vinto uno scudetto con la casacca dell’Asti nel 2015/16 da grande protagonista. Espindola in questi ultimi anni ha vestito la maglia spagnola de ElPozo Murcia e recentemente ha conquistato la prima convocazione con la gloriosa maglia della Seleção. In mezzo, tante esperienze in giro per l’Europa. Futsal Klub Chrudim in Repubblica Ceca, Nacional Zagabria in Croazia, il ritorno in Italia con la maglia del Napoli poi la consacrazione in Spagna, prima col Jaen ed infine con ElPozo Murcia.

Dopo gli addii di Marcelinho, Jefferson e Jhons, il sodalizio di patron Lorenzo Pizza non si è fatto attendere e si è assicurato le prestazioni sportive di una delle saracinesche più forti del mondo.