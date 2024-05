Futsal, iniziano i Playoff. Lo Stilcasa Costruzioni Falconara è pronto per la VIP

Prima sfida in trasferta per il Falconara a San Martino di Lupari (PD), poi eventualmente due gare al Palabadiali. Si gioca al meglio delle tre

FALCONARA – Ora si fa sul serio, iniziano i Playoff. Archiviata la gioia per il secondo posto, conquistato all’ultima giornata contro la Lazio a Fiano Romano, il focus dello Stilcasa Costruzioni Falconara si sposta inevitabilmente sulla prima, delle eventuali tre gare, contro la Vip. Quella di domani, al Palazzetto Dello Sport San Martino di Lupari, rappresenterà Gara-1 dei quarti di finale Playoff. Poi, Gara 2 è prevista per venerdì prossimo (10 maggio) al Palabadiali di Falconara, con l’opzione, in caso di una vittoria per parte, di un’eventuale terza sfida fissata per il 12 maggio sempre a Falconara. In ogni partita il pareggio è escluso ed in caso di parità nei 40 minuti regolari, ci saranno prima i supplementari e poi i rigori. Alle semifinali andrà chi riuscirà ad aggiudicarsi due gare.

Come ci arriva il Falconara? Bene. Sicuramente la seconda piazza conquistata al fotofinish è stata una grande iniezione di fiducia per le ragazze di mister Giulia Domenichetti, che, dalla loro parte, hanno anche la questione dei precedenti che sorridono e non poco alle citizens. Cinque le gare complessive tra Vip e Falconara, con quest’ultima mai sconfitta. Un solo pareggio complessivo, il 19 novembre all’andata in trasferta, quattro invece le vittorie, l’ultima al Palabadiali il 24 marzo per 3 a 0.

Appuntamento fissato dunque domani, ore 19.00, a San Martino di Lupari con la diretta su Futsal Tv. Sempre domani, anche gli altri quarti di finale: Kick Off-Bitonto, Molfetta-GTM Montesilvano, Yougo Lazio-Tikitaka.