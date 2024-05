Futsal, playoff scudetto: c’è Olimpus-Italservice. Scarpitti: «Vogliamo stupire»

PESARO – Olimpus Roma-Italservice Pesaro, Gara-1, si avvicina. I biancorossi si preparano al primo atto dei quarti di finale playoff scudetto. Contesa prevista venerdì 10 maggio, al PalaOlgiata di Roma. Kick off alle ore 19 e match visibile in diretta streaming su futsaltv.it, come tutte le altre partite della serie.

L’Olimpus ha vinto e dominato la regular season di Serie A, l’Italservice si è qualificata da ottava forza. Il tecnico dei rossiniani, Fausto Scarpitti, presenta così Gara-1: «È chiaro che se ci fermiamo ai numeri, il nostro è probabilmente il quarto più sbilanciato: tra noi e la capolista ci sono 21 punti di differenza, hanno vinto a mani basse la stagione regolare con molti turni di anticipo, hanno capocannoniere e vicecapocannoniere del campionato (Fortino e l’ex Marcelinho, ndr), giocatori di grandissimo valore e potrei continuare ancora. Ma poi arrivano i playoff, queste sfide da dentro o fuori, e le cose possono essere diverse. Influiranno molto motivazioni, stato di forma attuale e, soprattutto, la voglia di andare avanti insieme. E sull’unione di intenti della mia squadra non ho mai avuto dubbi. Vogliamo centrare una vera e propria impresa».

DATE E REGOLAMENTO – Gara-2 si giocherà al PalaMegabox di Pesaro, lunedì 13 maggio, ore 20. Gara-3, eventualmente, di nuovo a Roma, venerdì 17 maggio alle 19. In caso di pareggio in Gara-1 e Gara-2, si procederà coi tempi supplementari. Al termine dei supplementari, verranno assegnati tre punti alla squadra vincitrice o un punto a entrambe. Nel caso in cui entrambe le gare finiranno in parità, si qualificherà l’Olimpus, meglio posizionata al termine della regular. L’eventuale Gara-3 si disputerà solo in caso di una vittoria a testa nelle precedenti gare. Qualora Gara-3 dovesse terminare in parità, anche dopo i supplementari, si procederà coi calci di rigore.

La vincente di Olimpus-Italservice troverà in semifinale scudetto la vincente di Meta Catania-Ecocity Genzano. Il regolamento per la serie delle semifinali è identico a quello dei quarti. Nella serie della finalissima, invece, ogni gara avrà una sua vincitrice (nei tempi regolamentari, ai supplementari o ai rigori). Chi arriva prima a due vittorie si aggiudica lo scudetto. Si partirà in casa della miglior classificata, poi rivincita a campi invertiti ed eventuale bella nella sede di Gara-1.